Di Maio ' Non diremo sissignore ad altri governi | dialogo con Mosca' Ma rassicura

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Di Maio : "Italia non dice sissignore a tutto - dialogo con la Russia" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, ribadisce quale sarà la posizione dell’Italia in politica estera: "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato e alla Camera, il governo Conte si mette dunque al lavoro e si prepara al G7 in programma in Canada l’8 e il 9 giugno. ...

Governo - Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta : “Vai - comincia a parlare - te li cerco io” : Qualche momento di confusione ha preceduto l’intervento del premier Giuseppe Conte, alla Camera per il voto di fiducia, che non trovava i suoi appunti. In suo soccorso è intervenuto il suo vice, Luigi Di Maio, accanto a lui: “Vai, dai, comincia a parlare – lo ha esortato – te li cerco io, hai il microfono aperto” L'articolo Governo, Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta: “Vai, comincia a parlare, te li ...

Sanzioni alla Russia - Di Maio contro la Nato : "L'Italia non sarà supina a volontà di altri governi" : Lo stop di Stoltenberg: "Le Sanzioni non si toccano" La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le Sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca ...

Di Maio : “Restiamo nella Nato e alleati Usa - ma dialoghiamo con la Russia. Governo non supino alla volontà di altri” : “Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato”. Il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha ribadito la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con cui ha chiesto la fiducia al SeNato.”Non mi preoccupa ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

[Il punto] Pensioni - Di Maio vuole superare la Legge Fornero ma i conti non tornano. E potrebbero pagare le aziende : La nascita del primo governo pentaleghista della storia ha archiviato , almeno si spera, la lunga campagna elettorale, proseguita ben oltre il 4 marzo. Per il M5s e la Lega è arrivato il tempo di ...

Migranti : Orfini - Di Maio Non dice nulla su sindacalista ucciso? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Leggo tante dichiarazioni del nuovo ministro del lavoro. Su tanti argomenti. Alcune condivisibili, altre meno. Mi farebbe piacere leggerne una sul sindacalista ucciso a fucilate. Però per ora non c’è. E sono passati quasi due giorni”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo Migranti: Orfini, Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? sembra essere il primo su Meteo Web.

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Di Maio parte da chi non ha diritti. Incontro con i fattorini bolognesi : Un Incontro 'conoscitivo' è stato definito quello di stamattina al ministero del Lavoro tra i rider , i fattorini che fanno consegne a domicilio, ndr, di Bologna che avevano inviato una lettera al ...

Caro Di Maio - i fondi europei non coprono i buchi di bilancio : Il governo è nato, ma la propaganda non si ferma. Continua senza sosta, a costo di sfiorare il ridicolo. A dire il vero, l'impressione che si ha, in queste ore, è che i principali azionisti del nuovo esecutivo, Salvini e Di Maio, abbiano l'intenzione di utilizzare le proprie postazioni ministeriali per fare proclami e continuare la campagna elettorale con altri, e più potenti, mezzi.Come spiegare, altrimenti, quello che ...