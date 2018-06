Di Maio dice che l'Iva non aumenterà : Roma, 7 giu. , askanews, 'l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo ...

Governo - Di Maio : "L'Iva non aumenterà" : "Le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Il presidente di Confcommercio Sangalli: "Sull'Iva non si tratta e non si baratta"

Di Maio : niente aumento Iva - disinnescheremo clausole salvaguardia : "Avete la mia parola qui all'assemblea Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Lo ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Iva - la promessa di Di Maio : "Non aumenterà - disinnescheremo le clausole" : MILANO - L'Iva nel 2019 non aumenterà. Parola di Luigi Di Maio . 'Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate', ha detto il vice ...

Di Maio : Iva non aumenterà - disinnescheremo clausole : Roma, 7 giu. , askanews, 'L'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo ...

Di Maio ai commercianti : 'Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà' : 'Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Di Maio all'assemblea di Confcommercio : 'L'Iva non aumenterà' : DIRETTA Nella prima parte del 2018 l'economia italiana è in rallentamento. Peggiora il clima di fiducia di famiglie e imprese. La crescita a fine 2018 dovrebbe attestarsi all'1,2% per rallentare ...

Di Maio : Iva ferma - finita era divisioni : 12.07 Il ministro del Lavoro rassicura l'assemblea Confcommercio: "L'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Di Maio continua:"E' finita l'epoca del datore contro il suo dipendente: siamo tutti insieme per cambiare il Paese" e aggiunge: "La ricetta per far decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace". Infine: "Aboliremo tutti gli strumenti come lo ...

Di Maio ai commercianti : 'Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà' : 'Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Di Maio : l’Iva non aumenterà. «Non siamo il governo del no alle infrastrutture» : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo...

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà» : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del...

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Confcommercio - attesa per il debutto di Di Maio sul dossier Iva : Roma, 6 giu. , askanews, Riflettori puntati sull'assemblea annuale di Confcommercio in programma domani. C'è grande attesa per il debutto del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

[L'analisi] Il cappio dell'Iva - la missione impossibile con Alitalia e l'eredità avvelenata. Di Maio e Salvini divisi su tutto : Le compagnie aeree nel mondo, infatti, sopravvivono o perché sono agili lowcost di poche pretese, pronte ad offrire solo quello che a loro conviene, o perché hanno una dimensione sufficiente ad ...