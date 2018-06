Di Maio | l’Iva non aumenterà Sui conti diremo anche no alla Ue

Fisco - pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi Di Maio : l’Iva non aumenterà : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

