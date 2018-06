Di Maio | Italia nella Nato ma non saremo supini a volontà altri

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...

[L'analisi] Il cappio dell'Iva - la missione impossibile con Alitalia e l'eredità avvelenata. Di Maio e Salvini divisi su tutto : Le compagnie aeree nel mondo, infatti, sopravvivono o perché sono agili lowcost di poche pretese, pronte ad offrire solo quello che a loro conviene, o perché hanno una dimensione sufficiente ad ...

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Video - Di Maio : "Con Salvini abbiamo ricucito l'Italia" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal ...

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 Di Maio: con Lega abbiamo unito Italia "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal ...

Di Maio : M5s-Lega hanno ricucito l'Italia. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal punto di vista delle istanze sociali". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, partecipando ai festeggiamenti del 2 giugno,e ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...

M5S-Lega - incontro Salvini - Di Maio. Nodo Fratelli d’Italia nella squadra : Lo spiraglio si è aperto e i 2 leader tornano a trattare su un possibile esecutivo con Conte premier. incontro del leader leghista anche con Giorgia Meloni. Cottarelli e Mattarella in stand by |

Di Maio scivola (ancora) sull'italiano : tre errori in un unico post : Scivolone sull'italiano per Luigi Di Maio. E non è la prima volta. Dopo i congiuntivi sbagliati (con...

Savona : "impossibile default del debito italiano"/ Video - "Di Maio mi disse di voler uscire dall'euro" : Savona: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del governo M5s-Lega 'stoppato' da Sergio Mattarella(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

Governo - Renzi : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ M5s - Di Maio : "Non è più sul tavolo" - sul web gli italiani cercano "impingement" : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, "Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, qualcuno ne risponderà"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:04:00 GMT)

Di Maio chiede l'impeachment per Mattarella - gli italiani su Google cercano "impingement" : Sergio Mattarella pone il veto sull'euroscettico Paolo Savona al ministero dell'economia, il tentativo di formare un governo Lega-M5S fallisce miseramente, e Luigi Di Maio chiede la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica. Il cosiddetto "impeachment", per dirlo come gli americani. O "impingement", per scriverlo come molti italiani.Stando al tool Google Trends, che registra le parole più digitate sul web, negli ultimi ...