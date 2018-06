Di Maio e Salvini incassano quattro voti in più alla Camera

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

Il patto Salvini-Di Maio nato in una 'Cucina da Incubo' : Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo. Il settimanale Oggi, in edicola da domani, svela in esclusiva un gustoso retroscena sulla formazione del governo Conte. Matteo Salvini e ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

Costamagna cede e lascia la Cdp. A Salvini e Di Maio la scelta dei vertici : Claudio Costamagna si autoelimina dalla riconferma al vertice della Cassa Depositi e Prestiti. La più importante tra le poltrone economiche in scadenza, insieme con quella dell'ad di Cassa oggi occupata da Fabio Gallia, è da oggi più che mai a disposizione del nuovo governo. Il vertice di Cdp dipende dal Ministero dell'Economia, quindi dal nuovo ministro Giovanni Tria. Ma in realtà se lo giocheranno Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti da una ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Santoro si candida in Rai e ci parla di Salvini - Di Maio e Renzi : Ciò che è rimasto del ceto medio viene vissuto come un mondo privilegiato sotto al quale c'è un tumulto. Gente che usa i social pensando di esercitare così un ruolo di cittadinanza attiva, mentre ...

SPILLO/ Salvini e Di Maio - i "padroni rosiconi" dell'avvocato Conte : Conte ha chiesto la fiducia al Senato e ha avuto sempre di fianco Salvini e Di Maio, con espressioni piuttosto eloquenti sul loro stato d’animo. Il commento di YODA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:03:00 GMT)LA RAI DI M5S & LEGA/ I vecchi volti della tv pronti a salire sul carro, di YodaLETTERA/ Oettinger, il Gattopardo e la domanda scomoda sulla democrazia, di R. Locatelli

MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.

Conte : se falliamo responsabilità mia - Di Maio e Salvini : Roma, 5 giu. , askanews, 'I due leader delle forze della maggioranza hanno scritto nero su bianco, si sono assunti la responsabilità, se non riusciremo a realizzare le cose scritte se ne assumeranno ...

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Governo - Conte scherza con i cronisti : “Discorso concordato con Di Maio e Salvini? Hanno scritto tutto gli altri…” : Nessuna risposta ai cronisti, nel giorno del primo voto di fiducia chiesto dal suo Governo, al Senato. Ma Giuseppe Conte, dopo le accuse sul rischio subalternità rispetto ai due leader di M5s e Lega, Di Maio e Salvini, ha ironizzato con i cronisti: “Discorso concordato? No, Hanno scritto tutto loro, io sono andato a casa…”. Poche parole, sarcastiche, rientrando alla Camera dei deputati a piedi, dove ha depositato il ...