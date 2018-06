Di Maio dice ' no' al Premier Conte | il video è virale | e fa discutere

Di Maio dice che l'Iva non aumenterà : Roma, 7 giu. , askanews, 'l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate'. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo ...

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Di Maio : "Italia non dice sissignore a tutto - dialogo con la Russia" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, ribadisce quale sarà la posizione dell’Italia in politica estera: "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato e alla Camera, il governo Conte si mette dunque al lavoro e si prepara al G7 in programma in Canada l’8 e il 9 giugno. ...

Migranti : Orfini - Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Leggo tante dichiarazioni del nuovo ministro del lavoro. Su tanti argomenti. Alcune condivisibili, altre meno. Mi farebbe piacere leggerne una sul sindacalista ucciso a fucilate. Però per ora non c’è. E sono passati quasi due giorni”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo Migranti: Orfini, Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? sembra essere il primo su Meteo Web.

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Salvini gli dice no : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». La pr...

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre ma Di Maio dice no : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

X Factor 2018 : Mara Maionchi - Fedez - Asia Argento e Manuel Agnelli sono i giudici della dodicesima edizione : Dopo giorni di attesa ecco svelato il quartetto che guiderà la nuova edizione del talent musicale dal fattore X.

Asia Argento nuova giudice di X Factor. Confermati Manuel Agnelli - Fedez - e Mara Maionchi : Asia Argento è la nuova giudice di X Factor 2018. In giuria Confermati Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli. Asia Argento prenderà il posto di Levante, nel talent condotto da Alessandro Cattelan."Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, ...

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – La lettera di Savona a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale ...

Quando Di Maio su Cottarelli diceva : 'Suo programma interessante' - : Il 23 febbraio scorso a Sky TG24, il leader M5S esprimeva il suo apprezzamento per l'ex commissario alla spending review, ora premier incaricato, dicendo: "Il nostro ministro dell'Economia sicuramente attuerà parte del suo piano"

«I ministri li sceglie il presidente della Repubblica» - diceva Di Maio mercoledì : «Sui ministri non c'è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica» The post «I ministri li sceglie il presidente della Repubblica», diceva Di Maio mercoledì appeared first on Il Post.

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale sarebbe stata la risposta di Salvini e Di ...

"Come dice Di Maio..." La cantilena di Conte "commissariato" da M5S : ' Non ci sono meri esecutori - diceva due giorni fa il leghista - Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani '...