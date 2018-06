Di Maio dice che l' Iva non aumenterà

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Di Maio : "Italia non dice sissignore a tutto - dialogo con la Russia" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, ribadisce quale sarà la posizione dell’Italia in politica estera: "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato e alla Camera, il governo Conte si mette dunque al lavoro e si prepara al G7 in programma in Canada l’8 e il 9 giugno. ...

Migranti : Orfini - Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Leggo tante dichiarazioni del nuovo ministro del lavoro. Su tanti argomenti. Alcune condivisibili, altre meno. Mi farebbe piacere leggerne una sul sindacalista ucciso a fucilate. Però per ora non c’è. E sono passati quasi due giorni”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo Migranti: Orfini, Di Maio non dice nulla su sindacalista ucciso? sembra essere il primo su Meteo Web.

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Salvini gli dice no : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». La pr...

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre ma Di Maio dice no : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

X Factor 2018 : Mara Maionchi - Fedez - Asia Argento e Manuel Agnelli sono i giudici della dodicesima edizione : Dopo giorni di attesa ecco svelato il quartetto che guiderà la nuova edizione del talent musicale dal fattore X.

Asia Argento nuova giudice di X Factor. Confermati Manuel Agnelli - Fedez - e Mara Maionchi : Asia Argento è la nuova giudice di X Factor 2018. In giuria Confermati Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli. Asia Argento prenderà il posto di Levante, nel talent condotto da Alessandro Cattelan."Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, ...

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – La lettera di Savona a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale ...

Quando Di Maio su Cottarelli diceva : 'Suo programma interessante' - : Il 23 febbraio scorso a Sky TG24, il leader M5S esprimeva il suo apprezzamento per l'ex commissario alla spending review, ora premier incaricato, dicendo: "Il nostro ministro dell'Economia sicuramente attuerà parte del suo piano"

«I ministri li sceglie il presidente della Repubblica» - diceva Di Maio mercoledì : «Sui ministri non c'è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica» The post «I ministri li sceglie il presidente della Repubblica», diceva Di Maio mercoledì appeared first on Il Post.

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale sarebbe stata la risposta di Salvini e Di ...

"Come dice Di Maio..." La cantilena di Conte "commissariato" da M5S : ' Non ci sono meri esecutori - diceva due giorni fa il leghista - Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani '...

Di Maio dice che Giuseppe Conte rimane il loro candidato : Nonostante i dubbi e le incongruenze emersi sul suo curriculum, il professore rimane «assolutamente» il nome per la presidenza del Consiglio The post Di Maio dice che Giuseppe Conte rimane il loro candidato appeared first on Il Post.