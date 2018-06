Di Maio ci mette la faccia | L' Iva non aumenterà

Di Maio promette la pensione di cittadinanza : Il neo Ministro Luigi Di Maio è rimasto in modalità elettorale e continua a fare promesse. “Faremo dei provvedimenti per aiutare

Sergio Bramini sarà consulente del ministro Di Maio : «Metterò mano alla legge sui fallimenti» : Sergio Bramini , 71 anni, è l'imprenditore monzese «fallito per colpa dello Stato» che, nonostante il credito di 4 milioni di euro accumulato d alla sua società, si è visto portare via la villa ...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...