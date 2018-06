Di Maio assicura | ' Iva non aumenterà'

Di Maio assicura che l’Iva non aumenterà : “Avete la mia parola” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio assicura davanti all'assemblea di Confcommercio che l'Iva non aumenterà: "Avete le mie parole che non aumenterà e che le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico aggiunge: "Inseriremo l'inversione dell'onore della prova, perché siete tutti onesti ed è onere dello Stato provare il contrario".Continua a leggere

Di Maio 'Non diremo sissignore ad altri governi - dialogo con Mosca'. Ma rassicura 'Restiamo a fianco degli Usa e della Nato' : Luigi Di Maio, dopo le polemiche sulla politica estera del nuovo governo e il monito arrivato dalla Nato sulle sanzioni alla Russia, cerca di tranquillizzare tutti e garantire stabilità. Ma non ...

Di Maio e Salvini rassicurano l'Ue 'ok ai vincoli - ma prima l'Italia' : I due leader rispondono agli allarmi lanciati dall'Europa. 'Qualcuno all'estero cambi prospettiva. Il nostro sarà un governo di speranza e di futuro, ma non remissivo' avverte Salvini -

Di Maio rassicura : “Con l’Europa ci sarà sempre massimo dialogo” : Un possibile governo con due voci differenti. Diversi e divisi su tutto. In una sola parola incompatibili. Salvini e Di

Di Maio rassicura i suoi eletti : "Alle prossime elezioni le liste resteranno le stesse" : In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, la rassicurazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto ...

Luigi Di Maio - a Silvio Berlusconi segnali rassicuranti sulle tv : Lo sguardo è a sinistra, al Pd, e a destra alla Lega. Perchè con Berlusconi non trattano. Questa la posizione ufficiale dei 5 Stelle nel primo girone delle consultazioni. Ma Di Maio e compagnia ...