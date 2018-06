Di Maio al test con le imprese

Imprenditore compra una pagina di Repubblica per contestare Salvini e Di Maio : L'Imprenditore Lupo Rattazzi, figlio di Susanna Agnelli e presidente di Neos, ha pubblicato una lettera a pagamento su Repubblica indirizzata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini chiedendo ai due leader se abbiano mai davvero spiegato ai propri elettori che cosa potrebbe provocare al Belpaese un'eventuale uscita dell'Italia dall'Euro.Continua a leggere

Chi è il Lupo che compra una pagina di Repubblica per contestare Salvini e Di Maio su Savona : Un ricco che si spende per i poveri. O, meglio, che spende una cifra imprecisata per comprare una pagina di Repubblica per chiedere conto a Matteo Salvini e Luigi Di Maio della loro ostinazione sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia di un eventuale esecutivo di M5s e Lega. Lupo Rattazzi, rampollo della famiglia Agnelli, nato in Svizzera da Susanna e Urbano, educato tra la Columbia e Harvard, abituato a volare ...

Di Maio sospetta : Savona un pretesto di Salvini per andare al voto : Tutti gli schemi sono stati modificati. La Terza Repubblica inizia nel caos tant’è che viene resa pubblica la trattativa tra

Cadono le teste per la faida Cinquestelle : mine dei pasdaran contro la squadra di Di Maio : Chissà che cosa si dicevano, l?altro giorno, Luigi Di Maio e Carlo Sibilia, piuttosto tesi, in un angolo di Montecitorio al primo piano, a due passi dalla sala in cui il premier...

Ancona - centri sociali contestazione comizio di Di Maio : “Siete uguali alla Lega - mai con Salvini” : contestazione dei centri sociali durante il comizio di Luigi Di Maio ad Ancona. Nella piazza dove è in corso il comizio del capo politico dei cinque stelle, un gruppo di circa 20 attivisti ha cominciato a gridare slogan contro il governo Lega-cinque stelle. Durante la contestazione sono stati accesi alcuni fumogeni rossi. Il gruppo è stato subito circondato dalla polizia. I centri sociali espongono uno striscione con scritto “Siete uguali ...

Salvini : “Lunedì il nome del premier. Né io né Di Maio - sarà professionista incontestabile” : Secondo Matteo Salvini il premier della coalizione M5S-Lega deve essere “una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”. Il leader della Lega e Luigi Di Maio si incontreranno nelle prossime ore e lunedì andranno al Quirinale.Continua a leggere

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Governo - Salvini e Di Maio pronti al passo di lato per agevolarne nascita. Mattarella attende testo : "Il contratto di Governo che stiamo scrivendo in questi giorni - spiega - è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al Governo dell'Italia quello che hanno chiesto i ...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza - «attende il testo definitivo» Salvini vuole Viminale per i rimpatri La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Vertice M5S-Lega - proteste fuori dal Pirellone. I centri sociali : “Salvini e Di Maio facce della stessa medaglia” : Mentre il Vertice tra gli esponenti di Lega e M5s per la formazione del nuovo governo era in corso al Pirellone, un gruppo di ragazzi del Cantiere (un centro sociale di Milano) ha tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio regionale lombardo. Una ventina di poliziotti in tenuta antisommossa, però, li ha bloccati in via Pirelli. “Salvini, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai coglioni” hanno gridato ...