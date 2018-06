Di Maio | Ai tavoli di crisi anche parlamentari

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...