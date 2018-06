Di Maio ai commercianti | “L’Iva non aumenterà” 

lastampa

: RT @ilgiornale: Di Maio rassicura i commercianti: 'Con noi l'Iva non aumenterà' - Confcommercio : RT @ilgiornale: Di Maio rassicura i commercianti: 'Con noi l'Iva non aumenterà' - 000120o : RT @Asiablog_it: Il Ministro del Lavoro #DiMaio all'assemblea di #Confcommercio2018 smentisce il Ministro dell'Economia #Tria: 'Do la mia p… - PMurroccu : RT @PatrizioNicole1: Di Maio ai commercianti: «Avete la mia parola: l'Iva non aumenterà» http://www.ilmessaggero.ithttps://economia.ilmessa… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) «Sull’Iva non si tratta e non si baratta!». Il messaggio del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, è rivolto ai ministri presenti in sala. Ed è chiaro: inon sono pronti ad accettare ulteriori aumenti dell’imposta sul valore aggiunto. Il «contratto di governo per il cambiamento», spiega Sangalli, «dovrà ora misurarsi con il ...