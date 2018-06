Di Maio ai commercianti | «Avete la mia parola | l' Iva non aumenterà» E sulla Nato | non

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà - via spesometro e redditometro” : Ci ha messo pochi minuti, il vicepremier e ministro di Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio a sedurre la platea dei commercianti aderenti a Confcommercio. Interrotto quindici volte da applausi a scena aperta, il leader di M5S, intervenuto per circa venti minuti all’assemblea dopo il presidente Carlo Sangalli, ha conquistato il pubblico con l’annuncio ch...

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà” : «Sull’Iva non si tratta e non si baratta!». Il messaggio del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, è rivolto ai ministri presenti in sala. Ed è chiaro: i commercianti non sono pronti ad accettare ulteriori aumenti dell’imposta sul valore aggiunto. Il «contratto di governo per il cambiamento», spiega Sangalli, «dovrà ora misurarsi con il ...

