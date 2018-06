Di Maio | ' Abbiamo avuto la fiducia | ora iniziamo a prendere il largo'

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". ...

Conte : non ho la bacchetta magica Di Maio : abbiamo unito il Paese Salvini : collaborare con i Paesi Ue : "Non ho la bacchetta magica, ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla tribuna autorità, ha salutato i cittadini, che lo hanno acclamato e applaudito per tre quarti d'ora al termine della parata del 2 giugno Segui su affaritaliani.it

Conte : non ho la bacchetta magica Di Maio : abbiamo unito il Paese Salvini : collaborare con i Paesi Ue : "Non ho la bacchetta magica, ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla tribuna autorità, ha salutato i cittadini, che lo hanno acclamato e applaudito per tre quarti d'ora al termine della parata del 2 giugno Segui su affaritaliani.it

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Video - Di Maio : "Con Salvini abbiamo ricucito l'Italia" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal ...

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 Di Maio: con Lega abbiamo unito Italia "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal ...

Di Maio : M5s-Lega hanno ricucito l'Italia. Salvini : abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Di Maio : con Lega abbiamo unito Italia : 11.21 "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal punto di vista delle istanze sociali". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, partecipando ai festeggiamenti del 2 giugno,e ...

Governo - Di Maio : “Savona deve comunque restare nella squadra dei ministri - abbiamo grande stima di lui” : “Noi abbiamo un Governo pronto per quanto ci riguarda che era il Governo Conte con una squadra di Governo ben delineata”, ha detto Luigi Di Maio, leader del M5s in una dichiarazione ai cronisti riuniti a Montecitorio e ha aggiunto: “Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell’Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello ...

Di Maio : "Abbiamo fatto il nome di Conte" | Salvini : "Con la crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente, Salvini "tranquillizza" i mercati: "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco". Oggi Fico e Casellati da Mattarella

Di Maio : "Abbiamo indicato Giuseppe Conte come presidente del Consiglio" : "Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica" Lo ribadisce il capo politico del Movimento 5 stelle sul b

Di Maio e Salvini al Colle : “Pronti a far crescere l’Italia - abbiamo indicato il miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.