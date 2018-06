DEEP STATE | la recensione della prima stagione

Le lunghe spire del DEEP STATE stanno avvolgendo Trump. Parte 3 : Non sappiamo se il governo russo stia mentendo o meno, ma dal momento che il mondo intero è stato invitato ad offrire la propria valutazione sul posto, ne dubitiamo. Dopotutto, ci sono cittadini ...

DEEP STATE : tratto da una storia quasi vera : [di Alessandro De Simone] Si parla tanto in questi giorni di come la politica mondiale sia controllata da organizzazioni segrete parastatali che hanno come obiettivo quello di minare, sovvertire e piegare la democrazia, naturalmente per scopi meramente economici. Lo scandalo Cambridge Analytica che ha coinvolto Facebook, per quanto clamoroso, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. L’elezione di Trump, il referendum sulla Brexit, ...

DEEP STATE : i Servizi Segreti protagonisti della prima produzione europea di FOX : Deep State - Mark Strong Per Deep State si intende “un gruppo di persone, spesso esponenti dei Servizi Segreti o degli apparati militari, che si ritiene possa segretamente manipolare o controllare il Governo di una nazione“. Su di loro, o meglio su uno di loro, Max Easton, è incentrata la serie inglese omonima, in partenza questa sera alle 21.50 su Fox. Deep State: da stasera alle 21.50 su Fox Una serie politica ma anche ...

«DEEP State» - Mark Strong : «Mai come James Bond» : Non chiedete a <Strong>MarkStrong> Strong di guidare in Marocco: «Sono matti. Ogni mattina arrivare sul set era un incubo, vedevo solo incidenti per strada». Il set è quello della serie Deep State, dal 9 aprile su Fox, uno spy thriller dove l’attore inglese, 54 anni, è l’ex agente dei servizi segreti Max Easton, coinvolto in una cospirazione internazionale. LEGGI ANCHESerie Tv, che cosa guardare ad aprile È una spia molto diversa dall’ultima a cui Strong ha ...

Cast e personaggi di DEEP STATE - su Fox dal 9 aprile : la serie con Mark Strong tra guerre e geopolitica : <Strong>CastStrong> e <Strong>personaggiStrong> di <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> debuttano stasera, 9 <Strong>aprileStrong>, su Fox. In prima assoluta, il canale satellitare di Sky aprirà le porte ad un nuovo avvincente spu thriller, sulla scia di Homeland e The Americans. Scritto da Matthew Parkhill, la <Strong>serieStrong> è la prima produzione tv europea dei canali Fox. Dopo la messa in onda del pilot negli Stati Uniti, <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> viene trasmessa in contemporanea in 50 paesi, tra cui Italia, Canada e Australia. La ...

