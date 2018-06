Dazi | la prima sfida di Conte al G7 Merkel | “Italia | parliamoci” Salvini | “Trump argina

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’argomento principale sul tavolo del G7 saranno i, con Emmanuel Macron e il padrone di casa Justin Trudeau che hanno preparato la strada a un “tutti contro uno” nei confronti di Donald Trump. “I leader non devono avere paura di raggiungere accordi senza il presidente Usa”, ha detto il capo di Stato francese in conferenza stampa congiunta con il premier canadese. Poi ha annunciato che incontrerà i leader di Regno Unito, Italia e Germaniadell’inizio del summit – in programma venerdì 8 giugno in Canada – per avere un approccio comune. “Dovremmo parlare gli uni con gli altri”, ha detto Angelada Berlino rivolgendosi all’Italia. Madi cominciare il consiglio dei Ministri, Matteoha rotto l’armonia: “Le politiche di Trump sono soprattutto perre la prepotenza tedesca“. ...