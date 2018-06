Danilo Toninelli | il piano disastroso | ' Alitalia | l' intervento pubblico non si può

Ferrovie : lettera aperta al nuovo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : Insomma, discutere oggi di Ferrovie, significa discutere di futuro, economia, sviluppo sociale ed interscambi culturali. Vale per tutto il mondo, ed a maggior ragione vale per la Calabria, regione ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Danilo Toninelli - la sua unica dichiarazione su Infrastrutture e Trasporti e la prova che lo attende : Il fatto che il nuovo ministro dei Trasporti non abbia alcuna esperienza nel settore non è del tutto irrilevante. L’argomento che anche in precedenza moltissimi ministri dei Trasporti non ne sapevano nulla (l’ultimo ministro, Graziano Delrio, era medico endocrinologo) non è consolatorio: la politica dei Trasporti negli anni passati è stata nel complesso conservatrice ed inefficiente. In particolare Delrio, dopo una iniziale eroica affermazione ...

Danilo Toninelli scrive a Elisabetta Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?" : "Le scrivo per chiederle lumi sull'istruttoria che il Gruppo del M5s vorrebbe vedere il prima possibile all'esame del consiglio di presidenza" anche alla luce del "solerte lavoro compiuto" dai questori della Camera che hanno "completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti reversibilità".A scriverlo è il capogruppo M5s Danilo Toninelli in una lettera alla Presidente del Senato dove ricorda alla ...

Danilo Toninelli : 'Siamo d'accordo con la Lega su flat tax se non danneggia i poveri' : Finora c'era solo la reciproca stima tra i due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rinnovata anche oggi. Niente più. Per questo, proprio a poche ore dalla chiusura delle urne in Molise, le parole ...

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

