Dalla Spagna | Salah offerto al Barcellona

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar : “Perché non la rispediscono in Spagna?” : Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: “Fuori dall’Italia” Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita […] L'articolo Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar: “Perché non la rispediscono in Spagna?” proviene da ...

Dalla Spagna insistono : Allegri al Real Madrid : TORINO - Massimiliano Allegri in vantaggio su Mauricio Pochettino e Jürgen Klopp per sederci sulla panchina del Real Madrid: in Spagna insistono sulla possibilità del clamoroso trasferimento del ...

Panchina Real Madrid - bomba Dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

Calciomercato Atletico Madrid - Dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Migranti : 240 salvati Dalla Spagna : ANSA, - MADRID, 3 GIU - I servizi di salvataggio marittimo spagnoli hanno salvato 240 Migranti che cercavano di attraversare il mar Mediterraneo dal Nord Africa a bordo di 11 barche. Uno degli ...

Dalla Spagna : 'Alisson aspetterà il Real Madrid' : ROMA - 'Alisson aspetterà il Real Madrid' . Titola così 'Marca' online sul retroscena di mercato che riguarda il portiere della Roma nel mirino del club che ha vinto le ultime tre edizioni della ...

Panchina Real Madrid - la bomba Dalla Spagna : “salgono le quotazioni di Allegri” : Panchina Real Madrid – Sono ore caldissime in casa Real Madrid, l’addio del tecnico Zidane dopo la terza Champions League vinta è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso è iniziato il toto-allenatore per i Blancos. Il nome considerato in pole è quello di Pochettino ma il Tottenham è un asso duro, per questo motivo secondo voci provenienti dalla Spagna, sta acquistando forza l’ipotesi Massimiliano Allegri che però deve ...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)

Juventus - assalto a Ter Stegen. Dalla Spagna sono certi : pronti 80 milioni : Juventus, assalto A TER STEGEN- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 80 milioni per il portiere del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen. AFFARE POSSIBILE? Con Szczesny garanzia per il futuro e con l’imminente arrivo di Mattia Perin, difficilmente la Juventus […] L'articolo Juventus, assalto a Ter Stegen. Dalla ...

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...