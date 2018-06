Dalla Nasa | grandi quantità di materia organica complessa su Marte

Dalla Luna a Marte. Ecco il nuovo programma della Nasa da 21 - 5 miliardi : ... ha commentato il repubblicano John Culberson , presidente della sottocommissione Commercio, giustizia e scienza , Cjs, che ha redatto il bill . Circa 6,1 miliardi sono previsti per i programmi di ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati Dalla Nasa hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra : si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

13 folli idee appena finanziate Dalla Nasa : La Nasa ha finanziato 25 progetti innovativi, con lo scopo di migliorare il modo in cui finora abbiamo esplorato lo Spazio

13 folli idee appena finanziate Dalla Nasa : In futuro, l’esplorazione spaziale potrebbe essere svolta da robot, chiamati Shapeshifter, che cambiano forma, vagando dalla superficie all’atmosfera di Titano, la luna più grande di Saturno. È questa una delle 25 proposte tecnologiche finanziate dalla Nasa nel suo programma Nasa Innovative advanced Concepts (Niac), che in futuro potrebbe essere usato per attraversare l’atmosfera di Titano e tuffarsi nei suoi numerosi mari. “Il ...