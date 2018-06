Dalla città del riformismo | un’opposizione con gli artigli

Guatemala come Pompei : intere città sepolte Dalla cenere : Sale a 69 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego, avvenuta domenica in Guatemala. I soldati e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente, per rintracciare i dispersi, che al momento del disastro si trovavano nei villaggi sul fianco della montagna.I feriti, per ora, risulterebbero 46, mentre più di un milione e 700 mila persone, che vivono nella regione, sono rimaste in vario modo coinvolte ...

In vacanza senza partire : il “microstay” come soluzione per concedersi una fuga Dalla città… in città! : Sentirsi in vacanza senza partire non è un sogno, ma una tendenza. Con l’arrivo dell’estate la città comincia a svuotarsi, ma per chi resta e le ferie sono ancora un miraggio, ritrovare un po’ di relax nelle giornate di caldo diventa quasi un imperativo. Per godersi un attimo di benessere, a volte bastano solo poche ore da dedicare a se stessi per staccare un po’ la spina, magari facendosi coccolare un po’ da chi di ospitalità se ne ...

Dalla Provincia assegnati fondi per la strada provinciale che collega uscita A14 alla città-zona industriale : Il sindaco infine ribadisce: "Non molleremo e insisteremo affinché gli interventi vengano completati vista l'importanza strategica di questa strada per l'economia industriale non solo per il ...

900 mila euro Dalla città Metropolitana di Firenze per 80 progetti culturali : Le proposte dovevano caratterizzarsi per rilevante importanza culturale, sia per quanto riguarda la qualità della direzione artistica che degli spettacoli, eventi ed iniziative culturali prodotti, i ...

Reggio Calabria - la differenziata della follia fa esplodere una nuova emergenza rifiuti : situazione drammatica - città sommersa Dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...

Il ciclo d'incontri 'Sguardi Dalla città' si apre nel segno del filosofo Walter Benjamin : ... dei valori, si getterà uno sguardo speculare sulla città, con il rigore della conoscenza e del dialogo, per acquisire consapevolezze e per realizzare, infine, che le parole della scienza e della ...

Polis Teatro Festival. Una prima edizione accolta con calore Dalla città di Ravenna : ... che ha ripercorso la storia dell'Odin Teatret dal 1964 ad oggi, attraverso immagini che ritraggono differenti spettacoli, situazioni di training e baratti realizzati nel corso degli anni. PARTECI-...

Vulcani - una città sepolta Dalla cenere : la catastrofica eruzione dell’Eldfell del 1973 [GALLERY] : 1/23 ...

L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa Dalla campagna in città : nella Repubblica Democratica del Congo la nuova epidemia di ebola si è diffusa dalla campagna a una città. Il ministro della salute Oly Ilunga Kalenga ha confermato un caso di contagio a Mbandaka, città abitata da più di un milione The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città appeared first on Il Post.

La favola di Rohrwacher : Dalla campagna alla città per stare ancora peggio : da Cannes Uno che si chiama Lazzaro, in un film gonfio di metafore, non può fare a meno di risorgere. Così come il lupo, sconfitto nel passato dall'odore della bontà, non può che tornare al suo stato ...

Sergio Mattarella mette in guardia Dalla fuga in avanti sull'Europa : "Pensare di farcela da soli è inganno a cittadini" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa."Tutti sanno - ha aggiunto il capo dello Stato - che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, ...

Donald Trump accoglie alla base Andrews i tre cittadini americani liberati Dalla Corea del Nord : La liberazione in vista dello storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un

L'annuncio di Trump : Pompeo torna Dalla Corea del Nord con i tre cittadini Usa liberati : La liberazione in vista dello storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un

Alfie Evans - la storia : Dalla battaglia per l'eutanasia alla cittadinanza italiana per salvarlo : La storia di Alfie Evans ha tenuto il mondo con il fiato sospeso e ha diviso gli animi tra quanti speravano che continuasse la sua battaglia convivendo con la malattia e quanti consideravano l'opzione dell'eutanasia. Alfie Evans morto ...