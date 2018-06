Dal ko con la Roma al futuro di Neymar | a tutto Leo Messi | “se andasse al Real | sarebbe

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio Dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

Dopo L'Isola dei Famosi sparisce Dalla tv : ora l'ex concorrente alleva capre e maiali : DalL'Isola dei Famosi alla campagna di Ovada. Rientrato dall'Honduras, Simone Barbato ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di...

Calenda passa le consegne a Di Maio su Facebook : "Ma avrei preferito Dal vivo" : L'ex ministro dello Sviluppo economico si rivolge al suo successore con un filmato, dove affronta alcune tematiche sulle crisi aziendali

Netflix difende Tredici rinnovata Dalle polemiche : “È una serie controversa - nessuno ha l’obbligo di guardarla” : La notizia di Tredici rinnovata non ha sorpreso nessuno, o quasi. All'indomani della conferma per una terza stagione e, dopo le dichiarazione dello showrunner Brian Yorkey al panel Netflix, la serie 13 Reasons Why è nuovamente bersagliata da polemiche. Infatti, molti si chiedono se sia necessaria o meno una terza stagione. Il parere del pubblico, soprattutto da quei gruppi rappresentanti genitori indignati per i messaggi veicolati dalla ...

Terra sotto controllo Dallo spazio : con “Worldview” 20 anni di dati a portata di mano : Due decenni di storia ambientale e climatica del nostro pianeta resi disponibili a una vasta platea grazie all’impegno di numerosi team della Nasa, che, per oltre cinque anni, hanno lavorato a questo ambizioso traguardo. A rendere possibile la fruizione di questo patrimonio di informazioni è l’applicazione Worldview, che consente l’esplorazione dei dati raccolti dalle missioni Terra e Aqua della Nasa anche da un semplice pc casalingo. Terra, ...

OnePlus 6 si aggiorna in Cina con la MoDalità Portrait per i selfie e la percentuale della batteria : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio di un nuovo aggiornamento per OnePlus 6 con cui vengono introdotte due feature già promesse dal produttore L'articolo OnePlus 6 si aggiorna in Cina con la Modalità Portrait per i selfie e la percentuale della batteria proviene da TuttoAndroid.

Confezione Zegna - Dalla sartoria all'industria : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Confezione Zegna, ...

Dalla città del riformismo - un’opposizione con gli artigli : Vista da Milano, terra del riformismo e oggi baluardo di un “modello Milano” della sinistra che sta in sella e funziona, per quanto accerchiato, e capitale economica un po’ in fibrillazione, non solo a Piazza Affari, come fare opposizione al governo giallo-verde che debutta assume un sapore differen

Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera - Dalla 'Carta nostro faro' al conflitto di interessi : Martina ha quindi garantito: 'Noi saremo l'alternativa vera, l'alternativa popolare, sociale, affidabile, saremo la buona politica contro la propaganda'. Non è meno duro Pierluigi Bersani di Leu: 'Ho ...

Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera - Dalla "Carta nostro faro" al conflitto di interessi : La Costituzione sarà il faro che muoverà l'azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Parola di Giuseppe Conte che, nelle repliche alla Camera, mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l'agire dell'esecutivo: "Tutte le nostre iniziative saranno fatte sotto l'architettura costituzionale. Questo esecutivo ha piena consapevolezza che esistono dei ...

Finals - Nba : IguoDala torna in campo in gara 3. Green : "Conosciamo bene i Cavs" : I Warriors recuperano l'ala , ferma da gara tre delle finali di Western Conference per un guaio al ginocchio sinistro, e sono pronti ad affrontare i Cavs per prendersi il punto del 3-0

Allarme per alcune insalate provenienti Dall'Italia contaminate da salmonella : Desta preoccupazione la notizia di un lotto di insalate il cui mix include batavia rossa-verde e spinaci contaminati da salmonella enterica ser. Typhimurium ritenuta molto pericolosi per la salute umana. La segnalazione è stata diffusa dal RASFF, acronimo con il quale si indica il sistema di comunicazione tra gli stati membri dell'Unione Europea con il compito di notificare velocemente i rischi per la salute pubblica connessi al consumo di ...

RITA DalLA CHIESA VS AIDA NAZAR / "Fuori Dall'Italia!". La conduttrice : "Arroganza intollerabile" : RITA DALLA CHIESA lancia parole al veleno contro AIDA Nizar, colpevole di essersi tuffata nella Fontana di Trevi ed essersi opposta alla richiesta dei Vigili.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:06:00 GMT)

Roland Garros - la pioggia salva NaDal sotto di un set contro Schwartzman : Numero 12 del mondo, tanto cuore e garra, fa della corsa e del ritmo sui colpi a rimbalzo le sue peculiarità. Grande approccio del piccolo argentino che non soffre in alcun modo le luci della ribalta ...