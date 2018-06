Da settembre Grey’s Anatomy 15 sarà disponibile un giorno prima | la prossima stagione

optimaitalia

: RT @edo_daniele: Non so per quanti di voi è una buona notizia, ma ve la do comunque. Da Settembre potremmo vedere l'episodio di Grey's Ana… - psichedelia95 : RT @edo_daniele: Non so per quanti di voi è una buona notizia, ma ve la do comunque. Da Settembre potremmo vedere l'episodio di Grey's Ana… - __psychopathyc_ : RT @edo_daniele: Non so per quanti di voi è una buona notizia, ma ve la do comunque. Da Settembre potremmo vedere l'episodio di Grey's Ana… - cla_ustrofobica : RT @edo_daniele: Non so per quanti di voi è una buona notizia, ma ve la do comunque. Da Settembre potremmo vedere l'episodio di Grey's Ana… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Per chi segue la programmazione americana del medical drama, dal prossimociun cambiamento nella fruizione di Grey's15.Se sull'emittente americana ABC la serie di Shonda Rhimes andrà in onda come sempre nel giovedì dedicato alle produzioni ShondaLand, insieme allo spin-off Station 19 e alla quintade Le regole del delitto perfetto, per chi si avvale della visione in streaming l'episodio settimanale di Grey'scon undi anticipo.L'emittente canadese CTV ha infatti deciso di anticipare al mercoledì la messa in onda di Grey's15, di conseguenzapossibile trovare l'episodio in rete (su canali che, lo ricordiamo, non sono legali) già dal giovedì appena successivo.Il presidente Mike Cosentino, che è anche responsabile dei Contenuti e dei Programmi di CTV, ha presentato a Toronto il palinsesto della...