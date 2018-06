Curiosity su Marte | scoperta la presenza di molecole organiche | forse c’era vita sul

Strabiliante scoperta del rover Curiosity su Marte : nuovi indizi sulla vita passata - presente e futura nel pianeta rosso [DETTAGLI] : La NASA ha appena annunciato una Strabiliante scoperta scientifica effettuata su Marte durante la missione Curiosity : il rover sul pianeta rosso ha rilevato molecole organiche e variazioni cicliche di metano nell’atmosfera. sulla base di questi risultati, pubblicati integralmente su Science, è possibile ipotizzare che il pianeta rosso abbia avuto in passato requisiti per ospitare la vita e probabilmente può accoglierla ancora oggi. Le ...

Un pezzetto di Marte per Curiosity : la prossima sfida è riportarlo a casa : Trapanare il pianeta rosso per portarci a casa dei campioni marziani da analizzare comodamente in laboratorio qui sulla Terra: da tempo questo è uno degli obiettivi principali delle future missioni con destinazione Marte. Eppure anche le missioni già in corso iniziano a includere tra i loro scopi scientifici la raccolta di pezzetti del mondo rosso. È il caso ad esempio di Curiosity, il rover della Nasa lanciato il 26 novembre 2011 e atterrato su ...