Crotone Agente della Stradale si uccide in caserma a Cosenza

Crotone-Juventus - l’agente di Simy : “non sa neanche chi sia primo o secondo…” : Crotone-Juventus, Simy eroe per una notte. L’attaccante ha segnato una rete incredibile contro i bianconeri e fermato la corsa scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Nel frattempo parla l’agente del calciatore e svela incredibili retroscena in un’intervista a ‘Radio Crc’: “In questo momento Simy sta da Dio. Ieri è stato ripagato alla grande, perché è un ragazzo che lavora sempre tanto e in silenzio, ...