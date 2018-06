Cristiano Ronaldo via dal Real | è il trasferimento più costoso di sempre

Cristiano Ronaldo - è rottura totale con il Real Madrid : per lui cifre folli - anche dall'Italia : L'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è ormai inevitabile. A confermarlo è il quotidiano portoghese Record che darebbe Cr7 già con le valige in mano: 'Una decisione irreversibile, dettata non ...

Clamorosa bomba dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...

Sfortunato in Champions - (super) fortunato in amore : Karius a Bora Bora con la sexy ex di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Loris Karius in vacanza accanto alla meravigliosa ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, Daniella Grace a Bora Bora con il portiere del Liverpool Loris Karius, dopo la serata da incubo che l’ha visto protagonista (in negativo) della finale di Champions League contro il Real Madrid, si gode le vacanze. Il portiere del Liverpool, ripresosi dalla batosta calcistica, secondo la ‘Bild’, sarebbe a Bora Bora con una delle sexy ex ...

Cristiano Ronaldo : due compleanni - una mega villa e tanto amore : Ritratto di famiglia. In vista della partenza per il Mondiale in Russia, Cristiano Ronaldo si gode gli affetti e festeggia il primo compleanno dei gemellini Eva e Mateo in una mega villa vicino a Marbella, sulla Costa del Sol. «Congratulazioni miei cari figli», scrive il fenomeno portoghese postando su Instagram una tenera foto tutti insieme in piscina. Lui in primo piano, alle sue spalle Cristiano Jr. che nuota e la fidanzata Georgina intenta a ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le outsider. L’Argentina ha Lionel Messi - il Portogallo Cristiano Ronaldo. Occhio a Croazia - Inghilterra e Uruguay : Meno di dieci giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. La marcia di avvicinamento prosegue ed è tempo di analizzare le possibili outsider, ovvero le squadre che partono in seconda fila in un’ipotetica griglia di partenza ma che hanno le carte in regola per vincere. Un nome balza all’Occhio ed è quello dell’Argentina. La nazionale albiceleste si trova in una sorta di limbo: non è nel lotto delle quattro favorite ma è ...

Mondiali 2018 : Messi - Cristiano Ronaldo - Neymar e la ricerca dell'immortalità : I primi due, in particolare, sanno che in Russia avranno davvero l'ultima possibilità di sollevare la Coppa del Mondo. Messi ed il 'fantasma' di Maradona Con i suoi 64 gol realizzati in 124 partite, ...

Convocati Portogallo Mondiali 2018 : tanto talento - non solo Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo, certo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse di Madeira è cresciuta una generazione di grandi talenti, a partire da Bernardo Silva, che nel Manchester City di Guardiola si sta...

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo : un torero come guardia del corpo : Che per garantirsi una maggiore tranquillità durante il prossimo campionato del Mondo ha deciso di assumere una guardia del corpo personale. Nulla di strano direte voi? Sì certo, se non fosse che l'...

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? / Per restare vuole 80 milioni di euro all'anno : L'attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, avrebbe fatto una richiesta esorbitante al club spagnolo per restare coi galacticos: ecco la situazione. (Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:14:00 GMT)