Crackdown 3 rimandato al 2019 | confermano fonti multiple

optimaitalia

: #Crackdown3 rimandato al 2019, confermano fonti multiple - OptiMagazine : #Crackdown3 rimandato al 2019, confermano fonti multiple - GamesPaladinsIT : Crackdown 3 è stato rimandato al 2019? #Rumor - Vitoiuvara : Microsoft assicura che Crackdown 3 non è stato rimandato. Ma giura che all’E3 non ci saranno altre brutte notizie. -

(Di giovedì 7 giugno 2018)3 è stato posticipato al. Dopo la diffusione di alcune voci su un presunto posticipo della data di uscita, è arrivata la conferma prima nella notte da parte di Kotaku, poi nelle ultime ore da parte di Eurogamer.Uscita3 nelIl gioco più atteso su Xbox One subirà quindi un ulteriore ritardo. Questo gioco in effetti venne annunciato durante la conferenza di Microsoft all’E3 2014, quindi parecchio tempo fa. In un primo momento la sua uscita venne programmata per il 2016 e poi posticipata a novembre 2017 per lanciarlo insieme a Xbox One X.In seguito il gioco venne posticipato con l’uscita fissata per la fine del 2018, ma adesso è stato confermato che3 è stato posticipato di nuovo. Il primo a parlare del nuovo rinvio nell’uscita del gioco è stato Jason Schreier di Kotaku, il quale ha fatto riferimento a dueche "conoscono i piani per il ...