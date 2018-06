Così Trump prova a rendere pop l' incontro con Kim

Perché i tedeschi sono Così arrabbiati con l'ambasciatore di Trump : Quello di Richard Grenell, ambasciatore americano a Berlino, non è stato uno scivolone. Il diplomatico ha rilasciato un’intervista a Breitbart – sito di estrema destra un tempo guidato da Steve Bannon, teorizzatore di un'internazionale dell’alt-right – e venendo meno all’aplomb che si addice a un di

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..."

Dazi Usa - monito del G7 : "Preoccupazione e delusione per scelte Trump". E Pechino : "Così niente accordi" : Donald Trump ancora una volta convitato di pietra nei vertici internazionali. Questa volta il casus belli è stata l'escalation del presidente Usa sui Dazi. Una mossa che quanto meno ha avuto l'effetto di generare una specie di unità tra i vari membri del G7, tutti uniti contro gli Usa in uno dei vertici più tesi e controversi dei tempi recenti. Al termine del quale la presidenza canadese ha diffuso il sommario degli incontri in cui,

Così il ciclone Trump sconvolge l’equilibrio mondiale dei commerci : L’ordine mondiale come lo conoscevamo dal termine della Guerra fredda è finito, o sta finendo. L’interpretazione più ottimistica dei dazi imposti un po’ ovunque dall’amministrazione Trump è che sia una tattica temporanea, usata per strappare concessioni. I pessimisti però temono una rivoluzione epocale, che minaccia di destabilizzare il globo, e or...

Tusk a Trump : "Con amici Così - a cosa servono i nemici?"

Caos Iran? Un'occasione storica Così l'Europa può isolare Trump Se no Teheran torna una "bomba" : La decisione degli Usa è un favore a Israele e Arabia Saudita. Iran pronto a una nuova svolta integralista. L'Europa e Macron possono cambiare la storia e isolare Trump. Ne avranno la forza?

“Ridotto Così!”. Claudio Rubicondi - la rivelazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana l’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

Rimborsi alla pornostar : Così la difesa di Giuliani rischia di inguaiare Trump : New York - Nello scandalo di Stormy Daniels entra a gamba tesa Rudy Giuliani, tentando di salvare Donald Trump ma forse moltiplicandone i guai. L'ex sindaco di New York, prono lui stesso da sempre a ...

Dazi verso l'Europa - Trump posticipa la decisione | Gentiloni : "Bene Così" : Dazi verso l'Europa, Trump posticipa la decisione | Gentiloni: "Bene così" La proroga però non piace all'Unione Europea "perché prolunga l'incertezza del mercato".

“Ecco perché Melania Trump è sempre Così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

Trump - Comey - le prostitute Così riesplode il Russiagate : I l Russiagate torna prepotentemente al centro della scena in America. Questa volta ad accendere le polemiche sono gli appunti dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso. Quindici pagine sui colloqui tra l'ex numero uno del Bureau e il presidente Donald Trump, da cui emergono critiche a Michael Flynn e affermazioni di Vladimir Putin. Durante un breve incontro alla Casa Bianca nel febbraio 2017, ...

Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non Così presto» : Il 12 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di non aver mai detto «quando ci sarebbe stato un attacco nei confronti della Siria». Trump ha scritto che «potrebbe avvenire molto presto ma anche non The post Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» appeared first on Il Post.

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata Così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...