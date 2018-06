Cosa pensano gli italiani di Conte e di quello che ha detto alle Camere : Il 46% degli italiani vede positivamente il prof. Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio. Di parere differente è il 29%, mentre 1 italiano su 4 ritiene che sia ancora troppo presto per esprimere un’opinione. È uno dei dati dell’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dopo il primo discorso in Parlamento del nuovo Premier. Poco più di 2 settimane addietro, ...

Dove giocherà Higuain? Ecco Cosa pensano i bookmaker : TORINO - Il futuro è alla Juve, ma se proprio Dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League . Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Gonzalo Higuain , ...

Cosa pensano all'estero della linea Salvini sui migranti : Italia: sondaggi, aumenta ancora il consenso della Lega New York, 4 giu - (Agenzia Nova) - "Bloomberg Business Week" riporta i risultati dell'ultimo sondaggio effettuato da Ipsos in Italia, e pubblicato nella giornata di sabato, all'indomani dell'insediamento del nuovo governo populista. La lega seg

Franco Bechis avverte Matteo Salvini : Cosa pensano davvero i grillini sull'immigrazione : ... tal Igor Gelarda , ha fatto notare all'assemblea quanto la realizzazione dell'hotspot fosse inopportuna visto il programma del nascente governo Lega-5 Stelle sull'immigrazione, con una politica di ...

Che Cosa pensano le ex (di Harry) alle sue nozze : Che Chelsy Davy e Cressida Bonas, le ex più famose di Harry d’Inghilterra, fossero state invitate al royal wedding era cosa nota, ma in pochi si aspettavano di vederle arrivare davvero a Windsor. Questione di buon gusto, ma se gli inviti sono partiti chiaramente i rapporti tra loro sono rimasti più che ottimi. La prima ad arrivare, elegantissima in blu, la sudafricana Chelsy, che è stata al fianco del principe dal 2004 al 2010. Nel mezzo, ...

Christina Aguilera e Demi Lovato : ecco Cosa ne pensano i fan di “Fall In Line” : Le prime reazioni dopo l'uscita della canzone The post Christina Aguilera e Demi Lovato: ecco cosa ne pensano i fan di “Fall In Line” appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha pubblicato il nuovo singolo “Back To You” : ecco Cosa ne pensano i fan : Finalmente è uscito! The post Selena Gomez ha pubblicato il nuovo singolo “Back To You”: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Silvio Berlusconi - fedelissimi spaccati : Cosa pensano Confalonieri - Galliani e Letta di Salvini e Di Maio : Un retroscena clamoroso su Fedele Confalonieri , un ribaltone storico. 'Bisogna essere giovani per fare le rivoluzioni', ha detto un mese fa il presidente di Mediaset a Silvio Berlusconi e agli altri ...

Inquinanti nell’acqua : Cosa ne pensano gli italiani : L’acqua del rubinetto in Italia è buona, sicura e controllata grazie a milioni di analisi all’anno su decine di parametri chimici e microbiologici. In alcuni, rari, casi però l’acqua registra dei valori non conformi su alcuni elementi chimici, come l’arsenico, presente in alcune falde acquifere e legate alle caratteristiche del sottosuolo (ad esempio quello di origine vulcanica). Si tratta di problemi localizzati soprattutto in Lazio e Toscana. ...

Cosa pensano i critici italiani di “Loro 1” : La prima parte del film di Sorrentino su Berlusconi non è piaciuta, nella maggior parte dei casi The post Cosa pensano i critici italiani di “Loro 1” appeared first on Il Post.

miart 2018 : ecco Cosa ne pensano i collezionisti : Milano ha ospitato il 13 aprile una sua conferenza, con Maurizio Bortolotti, al Museo della Scienza e della Tecnica, organizzata da Gluck50. Artribune lo ha intercettato e intervistato lungamente: la ...

Roma - Monchi : "Rinnovi Alisson e Florenzi? Ci dicano Cosa ne pensano" : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, a Sky Sport 24, parla , ovviamente, della sfida nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: "È una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita ...