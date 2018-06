Cosa fa il datacenter sottomarino di Microsoft calato in acqua il primo giugno

agi

(Di giovedì 7 giugno 2018) Datacenter sott’, il futuro è arrivato. Microsoft ha annunciato di aver installato la prima centrale di dati in mare. L’azienda di Redmond, estremo ovest degli Stati Uniti nello Stato di Washington, è cioè entrato nella Fase 2 del Project Natick, il piano di Microsoft per valutare la fattibilità di collocare i suoi datacenter in. La prima immersione è avvenuta l’1scorso al largo delle Isole Orcadi, a nord della Scozia. Un container che ospita una sfilza di 864 server per un totale di 27,6 petabyte, qualcome 27.600 terabyte. Uno spazio sufficiente a memorizzare 5 milioni di film. L’obiettivo di collocare i server in un container sottomarino, secondo la società, è soprattutto ambientale: l’servirà a raffreddare in maniera semplice e ecologica la centrale di dati, mentre ...