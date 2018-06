Corsa al titolo per DS Virgin Racing a Zurigo

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES : LA Corsa AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la Corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

Vela – Mondiale GC32 : la Corsa per il titolo ristretta a due team : Sarà lotta a due per il Mondiale GC32? La corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare Alla vigilia della giornata conclusiva del primo Mondiale GC32 di Riva del Garda la corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare, potrebbero essere addirittura undici gli equipaggi con una chance di vittoria. A conferma di quanto combattuta sia la classe dei catamarani ...

Il 5% non convince gli analisti La Corsa del titolo ha il fiato corto Dubbi sull'ingresso dello Stato : La politica entra a gamba tesa su Telecom Italia, con Cdp pronta a salire sino al 5% per affiancare il fondo Elliott Management e favorire un ribaltone nel Cda che verrà nominato dall’assemblea del 24 aprile prossimo, così da tutelare “l’italianità” dell’ex monopolista telefonico e sottrarlo al controllo di fatto di Vivendi. Il titolo torna a salire in borsa, ma gli analisti avvertono: la ...