ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Corruzione, il pm Ielo: “Servono flessibilità investigativa e benefici per chi collabora. O indagini più complesse” ht… - francesco201423 : RT @fattoquotidiano: Corruzione, il pm Ielo: “Servono flessibilità investigativa e benefici per chi collabora. O indagini più complesse” ht… - TutteLeNotizie : Corruzione, il pm Ielo: “Servono flessibilità investigativa e benefici per chi collabora. O… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Corruzione, il pm Ielo: “Servono flessibilità investigativa e benefici per chi collabora. O indagini più complesse” ht… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) La chiama “” ed è la possibilità di offrirea chi decide dire con gli inquirenti. È questa la principale necessità legislativa utile per combattere lasecondo Paolo, procuratore aggiunto di Roma. Intervenuto al dibattito sui costi economici e sociali dell’illegalità, moderato dal direttore Peter Gomez, il magistrato titolare dell’inchiesta su Mafia capitale ha commentato le misure antiattualmente vigenti in Italia e quelle previste dal contratto di governo siglato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. “Qualcuno deve raccontartela la tangente” – “Tutte quelle proposte che vanno nella direzione di incrementare la lotta allaimpedendo qualsiasi accesso a riti premiali in realtà rischiano di avere come effetto l’impossibilità di forme dizione, che sono ...