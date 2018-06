Contratto di governo Lega-M5s | più lontano il mondo dei sogni

Governo : Conte - al lavoro subito per attuare Contratto : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Possiamo assicurare che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo a quelle anticipazioni che sono Contenute nel contratto di Governo e anche nelle dichiarazioni che ho qui depositato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera al termine del dibattito sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, al lavoro subito per attuare contratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Gli F35 non ci sono nel Contratto di governo - ma l’Italia ne ha ordinati altri 8 : Lo scorso 25 aprile l'Italia ha ordinato altri 8 cacciabombardieri. Ma il M5S, nella prima versione del programma, votata sulla piattaforma Rousseau, aveva annunciato tagli al programma per gli F35. Tagli che sono poi scomparsi nella versione definitiva del documento e nel contratto di governo siglato con la Lega. Come si muoverà adesso la neoeletta ministra della Difesa?Continua a leggere

Debito pubblico - storia e dinamiche. Perché il Contratto di governo preoccupa i mercati : di Riccardo Pizzorno La nascita del nuovo governo e il “contratto” che ne costituisce il programma, stanno preoccupando non poco i mercati e gli Stati (europei e non solo) che temono l’applicazione di alcune misure di spesa in esso contenute. Il molok che opprime i conti pubblici ha raggiunto i 2mila 324 miliardi di euro ed è pari al 131% del Pil. Numeri che in assoluto e percentuale certificano gli eventi e le politiche economiche della nostra ...

Governo - prime grane su Jobs Act e Ilva. M5s : “Ripristinare art.18”. Lega : “Non è nel Contratto”. Resta il nodo acciaieria : Incassata la prima fiducia al Senato, con 171 voti, per il Governo Conte Resta ora da completare l’opera anche a Montecitorio, dove i numeri della maggioranza saranno ancora più ampi. Ma se, pallottoliere alla mano, non c’è alcun rischio per il neo esecutivo targato M5s-Lega, al contrario, a preoccupare la maggioranza ci sono già diversi dossier ben più delicati, dal nodo Jobs Act fino all’Ilva. Temi, cioè, che dividono ancora ...

Governo : Conte - Contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Governo : Conte - Contratto governo non è inciucio ma trasparenza : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sul contratto di governo firmato M5S-Lega “ho sentito parlare di inciucio, questo no. La trasparenza diventa inciucio? Questo proprio no”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la replica in Aula al Senato sulla fiducia. “E dico anche che se questi 90 giorni” per arrivare al governo “è stata giudicata da alcuni una gestazione lunga, bisogna anche dire che ci sono ...

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del Contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad ...

Vaccini - la neo-ministra Grillo : “Sono nel Contratto - agiremo con il governo” : Il neo-ministro della Salute Giulia Grillo si è insediata dopo un colloquio con il suo predecessore Beatrice Lorenzin. E rilancia il tema dell'obbligatorietà dei Vaccini, che potrebbe essere abolita come lascia intuire il contratto di governo: "I Vaccini sono parte del contratto e su questo agiremo in sinergia con il resto del governo".Continua a leggere

Salvini : 'Quello che non c'è nel Contratto di governo non si tocca' - : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...

Governo Conte - di tedesco non c’è il Contratto ma la Grosse Koalition : La stanchezza per una novantina di giorni affogati nel confusionismo e nei secondi fini sottotraccia, costellati da furberie iper-spregiudicate e puerili ingenuità, non dovrebbe esimere dalla presa d’atto delle contraddizioni/giravolte che ne emergono; immortalate dalla rituale foto di gruppo del nuovo Governo, in cui l’unico elemento che accomunava il preponderante gruppo dei maschietti erano i loro pantaloni che “cadevano” male (con ...

Famiglie arcobaleno - Salvini : idee Fontana non in Contratto governo : "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al ...

Lorenzo Fontana - "Governo non cambierà legge Unioni civili"/ Salvini : non è nel Contratto di governo : Lorenzo Fontana, "governo non cambierà legge Unioni civili": il neo ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:36:00 GMT)