Contraccezione femminile e disinformazione

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’Italia ultimamente non se la passa bene: è fanalino di coda in ambito economico e politico, ma non solo: anche in fatto di, è agli ultimi posti nell’utilizzo di opzioni, soprattutto ormonali, sia a lunga che a breve azione. Per valutare il livello di conoscenza delle donne italiane in questo ambito e gli elementi cruciali nella scelta dei metodi anticoncezionali, Bayer ha promosso l’indagine “Pulse Survey – Italy 2018”, condotta dal centro di ricerca Epiphany Research che ha coinvolto un campione rappresentativo di donne dai 18 ai 49 anni. La ricerca ha evidenziato vari aspetti che incidono fortemente sulle scelte contraccettive delle italiane mettendo in luce un rilevante gap informativo che porta le donne a prendere decisioni non consapevoli o non ottimali rispetto a quanto desiderano da un anticoncezionale. Una situazione nella quale il ruolo di ascolto, ...