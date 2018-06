Conte-Real Madrid | sarà lui l' erede di Zidane scelto da Florentino Perez?

'Sorpresa Conte : ora è in pole per il Real Madrid' : MADRID - C'é Antonio Conte in pole per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez , una ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco gli ultimi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Calcio : tabloid - Conte prima scelta Real : ANSA, - ROMA, 7 GIU - C'é Antonio Conte in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di ...

Real - nella lista ora c'è Conte. Presto sarà "liberato" dal Chelsea : Ad una settimana esatta dall'improvviso addio di Zinedine Zidane, la panchina del Real Madrid è ancora vacante e, incredibile ma vero, a leggere i giornali spagnoli sembra che finora il club campione ...

Giuseppe Conte - l’apparenza e la realtà : All’apparenza Giuseppe Conte è l’esatto esecutore, il grigio burocrate collettore delle volontà altrui. Un presidente del Consiglio ininfluente che è chiamato a dirimere il traffico di obiezioni e statuizioni. l’apparenza potrebbe venire confermata dal secondo discorso da premier tenuto alla Camera. Vago da sembrare vuoto pneumatico, ecumenico fino all’arrendevolezza, con tanti luoghi comuni e tanti verbi coniugati al futuro: vedremo, faremo, ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo : Conte - campagna elettorale? Realizzeremo quanto promesso : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Sento un refrain in questi giorni: ‘adesso dovete uscire dalla campagna elettorale, adesso dovete uscire dalla campagna elettorale’. Forse c’è un equivoco, non siamo abituati a vedere confermate in un contratto le anticipazioni fatte in campagna elettorale”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato, una affermazione che gli vale un lungo ...

Panchina Real Madrid - Joachim Loew si tira fuori dalla Contesa : “sostituire Zidane? Lo escluso assolutamente” : Interrogato sulla possibilità di prendere il posto di Zidane sulla Panchina del Real Madrid, Joachim Loew lo ha escluso categoricamente L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente“, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia ...

Conte : realizzeremo obiettivi Contratto - miglioreremo qualità vita : Conte: realizzeremo obiettivi Contratto, miglioreremo qualità vita Conte: realizzeremo obiettivi Contratto, miglioreremo qualità vita Continua a leggere L'articolo Conte: realizzeremo obiettivi Contratto, miglioreremo qualità vita proviene da NewsGo.

Zizou - un futuro in bianconero. Pochettino e Conte per il Real : Un addio inaspettato e clamoroso che scatena, oltre allo shock dei tifosi del Real, anche un frenetico attivismo dei bookmaker. Che fine farà Zinedine Zidane? Per i quotisti internazionali, dopo un ...

Real Madrid : da Pochettino a Conte - da Guti a Wenger. I possibili nomi per il dopo Zidane : Un addio, quello di Zinedine Zidane al Real Madrid, che ha sorpreso tutti, a partire dal presidente Florentino Perez. Gli spagnoli, reduci dalla vittoria della terza Champions League di fila, adesso ...