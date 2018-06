Conte incassa la fiducia anche della Camera | ' Con Ue tratteremo sul debito pubblico'

Governo - dopo il Senato Conte incassa la fiducia anche della Camera : dopo il Senato arriva il via libera anche della Camera. Il Governo guidato da Giuseppe Conte incassa la definitiva fiducia. "Da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli ...

NUMERI FORTI - REPLICA DEBOLE - Conte incassa 350 sì ma non entusiasma l'Aula : A metà mattina, nella buvette di Montecitorio, la fotografia del nuovo corso della politica italiana. I neo ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede consumano un po' di frutta. A una forchetta di distanza Maurizio Lupi e Beatrice Lorenzin, due ex "colleghi", un passato in Consiglio dei ministri. I pentastellati vengono salutati, ricevono le congratulazioni. Rimangono freddi, giusto il tempo di un ringraziamento di rito. Lorenzin e Lupi ...

Il governo Conte incassa la fiducia anche alla Camera : 350 «sì» - 236 contrari e 35 astenuti : Il via libera è arrivato dopo il sì di ieri del Senato. Il governo giallo-verde partiva oggi da 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

FIDUCIA OK AL GOVERNO LEGA-M5S : 350 SÌ/ 236 contrari - 35 astenuti : Conte incassa 4 voti più del previsto : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega alla Camera, diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: 350 Sì, 236 contrari e 35 astenuti, via libera all'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Conte incassa la fiducia alla Camera : Le votazioni alla Camera per la fiducia al governo Conte si sono chiuse alle 19:28 di mercoledì 6 giugno: 350 voti a favore, 236 contrari, 35 astenuti, rispettando così i pronostici della vigilia. Pd e Forza Italia hanno votato contro come anticipato durante gli scorsi giorni e ribadito durante la giornata di oggi e, allo stesso modo, i deputati di Fdi si sono astenuti. La Camera durante la mattinata era semivuota. la cosa positiva è che non ...

Governo Conte incassa la fiducia alla Camera con 350 voti a favore : Il Governo Conte ha incassato la fiducia alla Camera con 350 voti a favore, 236 voti contrari e 35 astenuti. L'esito del voto, di cui ha dato lettura il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato ...

Governo - dopo il via libera del Senato Conte incassa la fiducia della Camera : Pace fiscale e stop all'austerity le due linee guida esposte per la ricetta sull'economia. 6 giu 19:33 Camera, Conte incassa 4 voti in più rispetto al previsto Il Governo guidato da Giuseppe Conte ha ...

Il governo Conte incassa la fiducia anche alla Camera : 350 sì : Il via libera è arrivato dopo il sì di ieri del Senato. Il governo giallo-verde partiva oggi da 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Governo - Conte incassa fiducia a Camera : 19.31 Con 350 voti a favore il Governo Conte ottiene la fiducia di Montecitorio. 236i contrari e 35 gli astenuti. Sulla carta i voti a favore dovevano essere 346, dunque 4 voti di fiducia in più.

Il governo Conte incassa la fiducia del Senato - 171 sì e 117 no. Oggi il voto alla Camera : 'Noi populisti? Sì se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Il governo Conte incassa la fiducia del Senato : Le votazioni al Senato si sono chiuse alle 20:36 di martedì 5 giugno, 10 minuti per lo scrutinio e poi l’esito: 171 voti a favore, 117 contrari, 25 astenuti, rispettando così i pronostici della vigilia. Archiviata la pratica fiducia al Senato, l’appuntamento con la Camera è fissato per mercoledì 6 giugno. Tutto da copione, con Pd e Forza Italia che hanno votato contro, mentre Fdi si è astenuto Se i numeri apparivano scontati, le reazioni lo ...

Conte incassa la fiducia del Senato : 171 sì - 117 no. Nel discorso in Aula : “Fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” : Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, come era previsto, con 171 sì. I no sono stati 117. I Senatori che si sono astenuti, invece, sono stati 25. Erano presenti 314 Senatori, di cui 313 votanti. La maggioranza era fissata a 145. L’esecutivo, domani (mercoledì 6), sarà alla prova della Camera....

Governo incassa fiducia - Conte : è andata molto bene anche per numeri : "E' andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando con i cronisti fuori di Palazzo Madama il voto di fiducia dato dal Senato ...

Governo Conte incassa la prima fiducia : siamo populisti - io garante : Roma, 5 giu. , askanews, Rivendica, citando Dostoevskij, l'anima 'populista' del Governo, si dice 'garante' dell'attuazione del contratto di Governo, respinge le accuse di razzismo ma assicura la ...