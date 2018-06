Conte in aula alla Camera il 27 su posizione Italia a Consiglio Ue : Roma, 7 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà mercoledì 27 dalle 9.30 in aula alla Camera sul Consiglio europeo in programma nei giorni 28 e 29 giugno. Lo ha stabilito ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

Governo - scontro in Aula tra Conte e Pd sul conflitto di interessi : Dal fair play relativo del Senato alle asprezze della Camera. Per Giuseppe Conte il battesimo del Parlamento è stato decisamente più duro a Montecitorio. Durissimi gli attacchi soprattutto da parte ...

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte alla prova dell’Aula tra lapsus - gaffe e proteste : Dopo una «prima» tutto sommato tranquilla in Senato, la replica alla Camera è stata molto più movimenta per il neo premier Giuseppe Conte. Sui numeri della fiducia, arrivata in serata nessuna sorpresa: 350 sì da M5s e Lega, 236 no di Pd e Forza Italia e 35 astenuti di Fratelli d’Italia. La performance di Conte però è stata meno sicura, tra appunti ...

NUMERI FORTI - REPLICA DEBOLE - Conte incassa 350 sì ma non entusiasma l'Aula : A metà mattina, nella buvette di Montecitorio, la fotografia del nuovo corso della politica italiana. I neo ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede consumano un po' di frutta. A una forchetta di distanza Maurizio Lupi e Beatrice Lorenzin, due ex "colleghi", un passato in Consiglio dei ministri. I pentastellati vengono salutati, ricevono le congratulazioni. Rimangono freddi, giusto il tempo di un ringraziamento di rito. Lorenzin e Lupi ...

Conte al Senato - il prof diventa panzer : il nuovo spiazza l'aula : 'Il vento radicale del cambiamento' , 'cambiamento' è parola ripetuta una trentina di volte, più o meno quanto 'cittadini', contro la solita politica dei 'conciliaboli da Palazzo'. Il futuro...

Camera - seconda fiducia per Conte. Bagarre in Aula sul conflitto di interessi. Il premier : «Frainteso» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti contestati al primo posto nell’intervento di Conte. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro. Scontro con Delrio su Piersanti Mattarella

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Nel suo discorso all’aula Giuseppe Conte ha detto che la Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Il neo-premier mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecuti...

Governo - Delrio a Conte : “il fratello di Mattarella si chiamava Piersanti”. È scontro in aula : Ennesimo duro scontro in aula a Montecitorio tra il Pd e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il capogruppo Dem Graziano Delrio, intervenendo in dichiarazione di voto, ha attaccato Conte per non aver ricordato il nome del fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ucciso in un agguato di mafia nel 1980. Nel corso della sua replica, Conte aveva parlato di un “congiunto” del presidente della Repubblica insultato sui social ...

Delrio a Conte in aula : sia umile - studi prima di fare lezioni : Roma, 6 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio deve essere 'umile', Giuseppe Conte non può 'dare lezioni', prima deve studiare. Lo ha detto il capogruppo Pd Graziano Delrio pronunciando la ...

Conflitto d’interessi - Conte : “Ognuno ha il suo”. Bagarre in aula : “Quello del Conflitto di interessi è una vexata quaestio e queste interruzioni dimostrano che ciascuno ha il piccolo Conflitto d’interesse da risolvere”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in aula alla Camera nel dibattito sulla fiducia, e bastano queste sue parole -quando tocca il tema del Conflitto d’interessi- a scatenare la Bagarre nell’emiciclo, con il presidente Roberto Fico costretto a ...