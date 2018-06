Conte chiama Cantone : bisogna rafforzare la lotta alla corruzione : Il premier Giuseppe Conte ha telefonato al presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Lo afferma una nota di Palazzo Chigi in cui si definisce il colloquio "cordiale". I due presidenti hanno convenuto ...

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

La frecciata di Conte : 'Renzi mi chiama collega. Ma pure lui è professore?' : 'Non ci avrei mai creduto, vero'. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde, all'uscita della lunga giornata in Senato dove ha incassato la prima fiducia, ai cronisti che gli chiedono ...

Mario Monti "chiama" la Troika : "può intervenire"/ Fiducia Governo Conte : "Siate più umili" : Mario Monti "chiama" la Troika: può intervenire. Fiducia Governo Giuseppe Conte, l'intervento del senatore a vita che avverte M5s e Lega: "siate più umili"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:56:00 GMT)

May chiama Conte : "Pronti a collaborare" : 21.31 Il presidente del Consiglio Conte ha ricevuto una telefonata del primo ministro del Regno Unito May che si è congratulata per la sua nomina e ha augurato ogni successo al governo italiano. Il governo May "è pronto a collaborare" a partire dalla gestione ordinata della Brexit,assicurando la tutela dei diritti della numerosa comunità italiana. E Conte conferma:Roma e Londra sono solidi alleati, ora e in futuro a livello bilaterale e ...