Conte alle Fondazioni | traguardi ambiziosi | cambiare è progredire

Cosa pensano gli italiani di Conte e di quello che ha detto alle Camere : Il 46% degli italiani vede positivamente il prof. Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio. Di parere differente è il 29%, mentre 1 italiano su 4 ritiene che sia ancora troppo presto per esprimere un’opinione. È uno dei dati dell’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dopo il primo discorso in Parlamento del nuovo Premier. Poco più di 2 settimane addietro, ...

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte , ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alle ggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte . Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

