Conte alla Camera tra gaffe | urla e fogli sparsi | la bonaccia è già finita

Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera con 350 voti : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati (CLICCA QUI PER IL NOSTRO RESOCONTO ORA PER ORA): 350 i voti a favore dall’aula di Montecitorio, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Si conclude così una giornata nella quale non sono mancate, al solito, le polemiche, soprattutto tra la maggioranza e il gruppo del Partito Democratico. alla fine, però, l’esecutivo di Giuseppe Conte ha incassato una fiducia leggermente più ampia di ...

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte alla prova dell’Aula tra lapsus - gaffe e proteste : Dopo una «prima» tutto sommato tranquilla in Senato, la replica alla Camera è stata molto più movimenta per il neo premier Giuseppe Conte. Sui numeri della fiducia, arrivata in serata nessuna sorpresa: 350 sì da M5s e Lega, 236 no di Pd e Forza Italia e 35 astenuti di Fratelli d’Italia. La performance di Conte però è stata meno sicura, tra appunti ...

Governo - fiducia alla Camera : 350 sì. Conte : “Non stravolgeremo Buona Scuola. Noi giustizialisti? Conosciamo la Carta” : L’unica sorpresa nel giorno in cui il Governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia anche alla Camera (350 favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti) è il sì di Vittorio Sgarbi: “Dove c’è il disordine io prospero” ride il critico d’arte deputato di Forza Italia mentre definisce Conte “il vicepresidente di due vicepresidenti”, Di Maio “a un prossimo Alfano” e Salvini ...

