Conte al debutto internazionale al G7 | l' Italia si farà rispettare

G7 - sui dazi il debutto di Conte - ma con il dossier di Gentiloni - . E Merkel invita al dialogo : La prima: il leit motiv del vertice sembra essere «Trump contro il resto del mondo» per via dei messaggi ancora una volta sprezzanti partiti dalla Casa Bianca all'indirizzo dei partners; la seconda: ...

Standing ovation maggioranza per Conte al debutto in Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Il premier Giuseppe Conte ha chiuso il suo discorso nell'aula del Senato per la fiducia al governo con la Standing ovation della maggioranza. Uno dei primi a stringere la mano ...

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

G7 - difficile debutto per Conte : L’ora di fare sul serio arriva presto per il nuovo governo. Causa il voto di fiducia, Matteo Salvini passa la mano per la riunione Ue di martedì a Strasburgo, pur sull’importante riforma dell’accordo di Dublino sull’asilo. Il presidente del Consiglio non può permettersi il lusso di rinvii. A meno di una settimana dall’insediamento a Palazzo Chigi, ...