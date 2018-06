Conte a Di Maio | «Luigi | questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier Delrio | non

IL CASO/ "Sussidiarietà" - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Uno strappo con il contratto di governo gialloverde, il neopremier Conte lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà. RICCARDO BONACINA(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:02:00 GMT)FIDUCIA A Conte/ "I pm al governo per difendere M5s dalla Lega", int. a P. CaldarolaFLAT TAX/ Nicola Rossi: rischio "80 euro" e Legge Fornero, gli errori da evitare

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

SPILLO/ Salvini e Di Maio - i "padroni rosiconi" dell'avvocato Conte : Conte ha chiesto la fiducia al Senato e ha avuto sempre di fianco Salvini e Di Maio, con espressioni piuttosto eloquenti sul loro stato d'animo.

Conte : se falliamo responsabilità mia - Di Maio e Salvini : Roma, 5 giu. , askanews, 'I due leader delle forze della maggioranza hanno scritto nero su bianco, si sono assunti la responsabilità, se non riusciremo a realizzare le cose scritte se ne assumeranno ...

Governo Conte - una lettura psicanalitica del Salvimaio. Ovvero la rivincita dell’Es : Nel novembre 2011 quando si insediò il Governo Monti scrissi un post che oggi appare profetico. Chi volesse leggerlo integralmente può accedere al seguente link. In sintesi affermavo che il Governo Monti rappresentava con la sua austerità, il grigio loden e l’idea di fare tagli e imporre sacrifici la vittoria psicologica del Super IO sociale. Secondo la teoria psicoanalitica esistono in noi tre istanze psichiche definite Io, Super Io e ES. I ...

Governo - Conte scherza con i cronisti : “Discorso concordato con Di Maio e Salvini? Hanno scritto tutto gli altri…” : Nessuna risposta ai cronisti, nel giorno del primo voto di fiducia chiesto dal suo Governo, al Senato. Ma Giuseppe Conte, dopo le accuse sul rischio subalternità rispetto ai due leader di M5s e Lega, Di Maio e Salvini, ha ironizzato con i cronisti: “Discorso concordato? No, Hanno scritto tutto loro, io sono andato a casa…”. Poche parole, sarcastiche, rientrando alla Camera dei deputati a piedi, dove ha depositato il ...

Governo Conte - Di Maio propone incentivi per le auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

GOVERNO Conte - ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento

Governo Conte - ultime notizie Lega-M5s/ Video - Salvini con Di Maio : "Ora i fatti. Su Fontana..." : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento

RIFORMA PENSIONI GOVERNO Conte/ Di Maio : Quota 100 per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Di Maio: Quota 100 per superare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno