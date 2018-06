CONSIGLIO COMUNALE - In seduta alle 15 15 nella residenza municipale Diretta ConsiglioWeb

Sagre - CONSIGLIO COMUNALE di Avigliano e Anci chiedono la revisione della sicurezza : Avigliano UMBRO -Tiene ancora banco l'argomento delle Sagre: le associazioni di volontariato che organizzano le manifestazioni nel territorio ternano sono in forte difficoltà: cancellati diversi ...

Il Presidente del CONSIGLIO COMUNALE Russo : I giovani sono la speranza della comunità" : ...In sordina - ha commentato Francesco Russo - i ragazzi delle associazioni e della parrocchia di Mirto Crosia hanno saputo mettere su qualcosa di straordinario non solo per la qualità degli spettacoli ...

Brugnaro nel CONSIGLIO COMUNALE : 'Contratto dei dipendenti : risorse solo con il merito' : Affondo del sindaco giovedì: 'O così o taglieremo la parte variabile'. Replica della Cgil: 'Non accettiamo minacce, pronti a lottare in tutte le sedi'

Atac - protesta dei lavoratori : con i salvagenti in CONSIGLIO comunale : Irruzione dei dipendenti in Atac in sala Giulio Cesare a Roma, protestando con salvagenti e invocando il salvataggio dell'azienda, durante il consiglio straordinario dedicato alla crizi Atac. Una ...

Pinerolo : tensione in CONSIGLIO COMUNALE tra consiglieri 5Stelle e minoranza centrosinistra : Sull'Eco domani in edicola i commenti della situazione politica nazionale dei principali esponenti locali di partiti e movimenti.

Migranti : CONSIGLIO COMUNALE Palermo boccia hotspot allo Zen (3) : (AdnKronos) - Voto unanime dunque ma in aula non sono mancate le tensioni. Il leader dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli, il capogruppo de I Coraggiosi Cesare Mattaliano e il consigliere dell'Udc Sabrina Figuccia hanno deciso di lasciare l'aula, per poi rientrare al momento del voto, in segno di p

Migranti : CONSIGLIO COMUNALE Palermo boccia hotspot allo Zen (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa lunghezza d'onda anche Rifondazione comunista. "La presenza in aula del sindaco e il suo intervento - afferma il segretario provinciale Vincenzo Fumetta - dimostrano la continuità politica e programmatica su queste tematiche tra l'attuale e la passata amministrazione e ciò

Migranti : CONSIGLIO COMUNALE Palermo boccia hotspot allo Zen : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il consiglio comunale di Palermo vota no, all'unanimità, alla realizzazione di un hotspot nel quartiere Zen. Il parere contrario è arrivato durante la seduta di questa mattina alla quale era presente anche il sindaco Leoluca Orlando e che, per una volta, ha visto maggi

Baronissi : il CONSIGLIO COMUNALE approva il Piano Urbanistico - Salernonotizie.it : Il Piano prevede inoltre il rafforzamento dell'economia locale con Città della Medicina e l'insediamento di startup e spin-off collegate alla facoltà. Tra le altre novità, incentivi per la ...

Migranti : hotspot a Palermo - Orlando chiede convocazione CONSIGLIO comunale : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando di prevedere "quanto prima" la discussione sul parere richiesto dalla Regione per la realizzazione in città di un hotspot per Migranti. Il primo cittadino ha assicur

Seattle - CONSIGLIO COMUNALE approva la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto. Ma il sindaco vuole opporsi : Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la norma approvata dal consiglio comunale di Seattle per aiutare i senzatetto. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di ...

13/05/2018 - La Carrese in CONSIGLIO comunale. Caravatta ritirerà le dimissioni? : ... quindi meglio parlare chiaro a tutta la cittadinanza» e a Portocannone dove, qualche giorno addietro, la temuta Commissione di Vigilanza unica degli spettacoli si è riunita e ha dettato le proprie ...

CONSIGLIO COMUNALE ai Teatini per i 170 anni della Primogenita : 'Comunità attaccata alle sue radici' : 'All'epoca prevalse nettamente un sentimento di coesione sociale e nazionale nella nostra comunità, oggi perciò ricordiamo avvenimenti che hanno segnato la cronaca e storia di Piacenza'. Dopo il ...

Nola - non passa il bilancio : sciolto il CONSIGLIO COMUNALE Video : Nella seduta del consiglio comunale convocata per questa mattina alle ore 11:00 è mancato il numero legale di consiglieri comunali affinché l'assise fosse valida. L'immediata conseguenza è stato lo scioglimento del consiglio comunale dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Ora nella citta' dei gigli e di Giordano Bruno [Video] si attende l'arrivo del commissario prefettizio che sara' nominato dalla Dottoressa Carmela Pagano, Prefetto di ...