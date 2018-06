Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha documenti | arrestato | rischia espulsione

fanpage

: New York, consegna la pizza ai militari: arrestato perché non ha la green card scaduta. Ah il sogno americano. - pirata_21 : New York, consegna la pizza ai militari: arrestato perché non ha la green card scaduta. Ah il sogno americano. - tecnogers : (New York, consegna la pizza ai militari: arrestato, rischia l'espulsione) su TecnoGers - - DeLausert : RT @repubblica: New York, consegna la pizza ai militari: arrestato, rischia l'espulsione [news aggiornata alle 15:32] -

(Di giovedì 7 giugno 2018) L'uomo aveva giàto pizze nella stessaUsa ma nell'ultima occasione il militare di guardia che ha trovato all'ingresso ha preteso di vedere il permesso di soggiorno che l'uomo però non ha. Fermato eto agli agenti dell'immigrazione in attesa dinonostante abbia la famiglia in Usa.