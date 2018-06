Coni : lunedì 11 a Malago a Redipuglia : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Duplice appuntamento per il Coni la settimana prossima in Friuli Venezia Giulia. lunedì 11 alle 15.30 il presidente Giovanni Malagò sarà al Sacrario di Redipuglia per rendere ...