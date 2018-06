Confezione Zegna | dalla sartoria all' industria

Zegna - 50 anni di Confezione maschile in mostra : Non capita tutti i giorni di festeggiare mezzo secolo. Ottima ragione per cui Ermenegildo Zegna ha deciso di celebrare in grande stile il 50° anniversario del suo Ready-to-Wear. I primi entusiasmanti 50 anni di confezione maschile del brand biellese vengono, infatti, omaggiati dalla mostra Uomini all’italiana 1968, che il Gruppo Zegna ha scelto di allestire proprio là dove tutta la sua storia ha avuto origine, ovvero a Trivero (Biella), ...