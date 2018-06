Concluso il Raid “A Gibilterra in gommone” | un successo per per Suzuki

sportfair

: Concluso il Raid “A Gibilterra in gommone” un successo un successo per Suzuki #gibilterraingommone - Il_Mezzogiorno : Concluso il Raid “A Gibilterra in gommone” un successo un successo per Suzuki #gibilterraingommone - NauticaReport : @SuzukiMarine e #ClubdelGommone: concluso con #successo il #Raid ''A #Gibilterraingommone'' - MegaSuperLarge : Concluso il Raid “A Gibilterra in gommone” un successo per la piccola nautica di qualità, un successo per Suzuki… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il Club del gommone di Milano mette a segno un’altra vittoria: dopo 2.414,2 miglia di navigazione ilDF40A porta Italo ed equipaggi al traguardo di Genova Onde alte fino a tre metri e mezzo piene di creste bianche e acqua ovunque: dal mare, talvolta a secchiate oppure sotto forma di finissimo spray salato, ma anche dal cielo, come pioggia battente. Portare a termine il“Ainnon è stata proprio una passeggiata, almeno non sempre. Eppure il piccolo Italo, lo ZARmini RIB 16, già protagonista lo scorso anno del “Giro d’Italia in, assieme alDF40A che lo spinse nel 2017 da Genova a Venezia e poi fino a Padova su per l’Idrovia Veneta, e poi ancora in questa nuova avventura da Genova ae ritorno, ce l’hanno fatta! Lo scorso 2 giugno, infatti, una folla di appassionati festanti ha potuto accogliere e festeggiare l’undicesimo, e ultimo, ...