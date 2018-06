Concerto per Pino Daniele | omaggio di Poste Italiane | cartolina e folder

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - video dal primo Concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...

Napoli e il Concerto per Pino Daniele : 'Oggi al San Paolo Pino sarà con noi' : Finalmente Pino è. Tre anni e mezzo dopo quella fatale corsa al Sant'Eugenio e dopo una lunga serie di idee abortite, appuntamenti mancati, ostilità familiari. Il richiamo sentimentale ha trasformato ...

Il volo/ Il trio di tenori al Concerto tributo per Pino Daniele (Pino è) : Domani sera il trio di tenori, Il volo, parteciperà al concerto evento in ricordo di Pino Daniele, "Pino è". Ecco con chi canteranno e i progetti futuri(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:31:00 GMT)

Beyoncé mostra i suoi gemellini per la prima volta durante il Concerto : Tra le 48 date, che li porteranno in giro per tutto il mondo, la coppia più potente del mondo della musica sarà il 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano e l'8 luglio all'Olimpico di Roma. e guarda ...

VASCO ROSSI - Concerto PADOVA/ Scaletta Stadio Euganeo - orari : autostrada a4 bloccata per il traffico : CONCERTO VASCO ROSSI: il rocker di Zocca sbarca allo Stadio Euganeo di PADOVA per una doppia data, 6 e 7 giugno: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 21:01:00 GMT)

Vasco Rossi - Concerto Padova/ Scaletta Stadio Euganeo - orari : 50 persone respinte per biglietti falsi : concerto Vasco Rossi: il rocker di Zocca sbarca allo Stadio Euganeo di Padova per una doppia data, 6 e 7 giugno: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere. Il concerto di Vasco Rossi a Padova ha richiamato una grandissima folla e qualche disagio si sta ripercuotendo sulle persone che stanno provando a raggiungere lo Stadio Euganeo e per coloro che già sono partiti con ampio anticipo.

Biglietti in prevendita per il Concerto di J-Ax a Fabrica di Roma : tutti i dettagli : Dopo la conclusione del progetto con Fedez, arriva il concerto di J-Ax a Fabrica di Roma. Lo Zio è quindi pronto a riprendere in mano la sua carriera con un live tutto suo che terrà il 25 agosto prossimo e nel quale presenterà il Best Of che ha rilasciato per i suoi primi 25 anni di carriera. I Biglietti per l'evento sono già in vendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati al costo di 14,50 € per posto unico, con consegna tramite ...

Sconti Trenitalia per il Concerto-tributo a Pino Daniele del 7 giugno a Napoli : Ufficiali gli Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele. Tutti coloro che vorranno partecipare all'evento speciale dedicato all'artista partenopeo. Tutti coloro che decideranno di partecipare alla manifestazione potranno accedere a uno sconto del 30% per andata e ritorno da Napoli su tutti i servizi Trenitalia a cominciare dal Frecciarossa per finire con l'Intercity Notte. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte al ...

Napoli - svolta per i lavori al San Paolo : 'Subito dopo il Concerto per Pino Daniele' : Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto ' Pino è ' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine di un'iniziativa al ...

Kraftwerk - tutto pronto per il Concerto al MediMex di Taranto - : Il gruppo si esibirà il 7 giugno durante la rassegna pugliese dedicata al mondo della musica indipendente. L'8 sarà invece la volta dei Placebo

Per il Concerto di Vasco Rossi biglietti falsi venduti a peso d'oro : Roma, 5 giu. , askanews, Durante le due date del concerto di Vasco Rossi a Torino, numerosissimi fan della star modenese provenienti da tutta Italia, si sono presentati alle biglietterie ufficiali, in ...

Tutto pronto per il Gladiatore in Concerto al Colosseo : Roma, 5 giu. , askanews, Mancano ormai poche ore al grande evento dell'Orchestra Italiana del Cinema e CineConcerts con il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con il Rotary ...

Il look (che spacca) per un Concerto - la lezione di Chiara Ferragni : Estate tempo di festival e di musica La stagione è ufficialmente iniziata con il mega concerto del 31 maggio a San Siro: «La finale» di Fedez e J-Ax. Trentuno canzoni per due ore e mezza di performance che ha raccolto un sold out da 79.500 persone. Tra gli ospiti d’onore le groupie per eccellenza del duo le sorelle Ferragni, Valentina, Francesca e la bellissima neomamma Chiara Ferragni, che ci ha regalato una lezioni di stile non indifferente ...

Katy Perry in Concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3 The post Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan appeared first on News Mtv Italia.