Con la Nato ma anche no

Di Maio : siamo nella Nato e Con Usa : 9.09 "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Lo ha detto il ministro al Lavoro,Di Maio,a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. "Non mi preoccupa l'altolà per le sanzioni alla Russia - ha aggiunto - il nostro è un governo alleato agli Stati Uniti che vuole lasciare l'Italia negli ...

Il discorso di Giuseppe Conte al Senato verificato punto per punto : 17, : 'Il Documento di economia e finanza già deliberato prevede una contrazione della spesa sanitaria'. Si tratta di un'affermazione che va meglio precisata. In valore assoluto infatti la spesa ...

La Nato avvisa l'Italia : dialogo Con la Russia - ma sanzioni restano - : Stoltenberg: "Mosca deve cambiare atteggiamento se vuole la revoca. Spero di incontrare presto il premier italiano". La replica del presidente del Consiglio Conte: vogliamo restare nell'Alleanza

Governo - dopo il Senato Conte incassa la fiducia anche della Camera : dopo il Senato arriva il via libera anche della Camera. Il Governo guidato da Giuseppe Conte incassa la definitiva fiducia. "Da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli ...

Nato a Conte : dialogo Con Mosca - ma le sanzioni rimangono. Premier : vogliamo restare nell'Alleanza : Sì al dialogo con la Russia , ma le sanzioni restano. La Nato e gli Stati Uniti dettano la linea all'indomani delle aperture verso Mosca di Giuseppe Conte in Parlamento - che aveva parlato di una '...

Conte al Senato - il prof diventa panzer : il nuovo spiazza l'aula : 'Il vento radicale del cambiamento' , 'cambiamento' è parola ripetuta una trentina di volte, più o meno quanto 'cittadini', contro la solita politica dei 'conciliaboli da Palazzo'. Il futuro...

Governo - dopo il via libera del Senato Conte incassa la fiducia della Camera : Pace fiscale e stop all'austerity le due linee guida esposte per la ricetta sull'economia. 6 giu 19:33 Camera, Conte incassa 4 voti in più rispetto al previsto Il Governo guidato da Giuseppe Conte ha ...

Sicilia - candidato di Salvini nipote del Condannato per mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...

Sfortunato in Champions - (super) fortunato in amore : Karius a Bora Bora Con la sexy ex di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Loris Karius in vacanza accanto alla meravigliosa ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, Daniella Grace a Bora Bora con il portiere del Liverpool Loris Karius, dopo la serata da incubo che l’ha visto protagonista (in negativo) della finale di Champions League contro il Real Madrid, si gode le vacanze. Il portiere del Liverpool, ripresosi dalla batosta calcistica, secondo la ‘Bild’, sarebbe a Bora Bora con una delle sexy ex ...

Cecchinato nella storia : ascolti record per il suo match Con Djokovic su Eurosport : L'impresa del siciliano contro Djokovic è un successo in termini di share anche per Eurosport L'articolo Cecchinato nella storia: ascolti record per il suo match con Djokovic su Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Salvini e Di Maio si sono inContrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...