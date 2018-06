“Con Belen è finita male!” Andrea Iannone | le foto svelano tutto Lo hanno beccato così

caffeinamagazine

(Di giovedì 7 giugno 2018) Chi è di casa – la loro si intende – racconta chenon solo stiano vivendo una profondissima crisi ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta Tgcom24 citando fonti vicine ai due. È molto che ne parliamo e sembra cheli vederemmo scoppiati prima delle vacanze estive, tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei non c’era. Un altro indizio è che i due si sono visti nella stessa serata, separatamente, in due locali diversi. E su Instagram un amico del pilota ha scritto: “Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto”. “Pensi che io abbia bisogno di più affetto?”, ha risposto. Non solo, qualche giorno fa, durante un’intervista dell’Argentina ad Alfonso Signorini, le sue parole sono state ...