Commercio | Istat | Giù le vendite ad aprile

Istat - vendite Commercio aprile -5 - 4% annuo - peggior calo in cinque anni : ... con un importo complessivo di 244 miliardi, ed quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia". Codacons, dati Istat deboli, non e' solo effetto Pasqua Non solo "effetto Pasqua". Le ...

Istat : vendite Commercio aprile -5 - 4% annuo - peggio calo 5 anni : Roma, 7 giu. , askanews, Consumi in affanno ad aprile in Italia, con la più forte contrazione mensile di vendite del commercio al dettaglio da inizio anno e il maggior calo su base annua da oltre 5 ...

Commercio : Istat - vendite aprile -0 - 7% - su anno -4 - 6% : Ad aprile le vendite al dettaglio scendono dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume rispetto a marzo . Lo rileva l'Istat, spiegando che su base annua il ribasso diventa del 4,6% in valore e del 5,4%...

Commercio - Istat : ad aprile lieve flessione export extra Ue - -0 - 9% - : Roma, 25 mag. , askanews, Dopo l'ampio incremento di marzo, la dinamica congiunturale dell'export italiano con i paesi extra Ue torna ad essere negativa ad aprile, anche se in misura contenuta. ...

L’Istat : “Il Pil italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e Commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

Commercio estero - Istat : a marzo il surplus cala a 4 - 5 mld : Roma, 17 mag. , askanews, Commercio con l'estero dell'Italia ancora sottotono a marzo, ma con segnali di ripresa a livello congiunturale. Secondo i dati diffusi dall'Istat, a marzo il valore ...

Commercio : Istat - a marzo vendite -0 - 2% - su anno +2 - 9% : A marzo del 2018 l'Istat stima un calo delle vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Su base annua, c'è invece un aumento del 2,9% in valore e ...

Commercio - Istat : vendite dettaglio giù a marzo - +2 - 9% su anno : Roma, 9 mag. , askanews, A marzo si stima che le vendite al dettaglio diminuiscano, rispetto al mese precedente, dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Su base annua, si registra un aumento del ...

Istat : in aprile fiducia imprese 105 - 1 punti. Crolla Commercio : Roma, 24 apr. , askanews, Nel mese di aprile, l'indice di fiducia delle imprese scende a 105,1 dai 105,9 punti del mese di marzo. Lo comunica l'Istat. 'Con riferimento alle imprese, si stima che il ...

Istat : ConfCommercio - peggioramento fiducia sintomo incertezza : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il peggioramento del clima di fiducia rilevato ad aprile, sia sul versante delle famiglie sia delle imprese, è sintomatico del clima d’incertezza che caratterizza l’attuale fase congiunturale; da alcuni mesi, infatti, produzione e occupazione sono in rallentamento”. Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat.Per Confcommercio, ...

